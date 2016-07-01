Windows 10 kullanıcılarının da bir numaralı tercihi Google Chrome oldu. Microsoft Edge ikinci sırada kaldı ama yükselişini sürdürerek Firefox'un önüne geçti.



Windows 10 kullanıcılarının da bir numaralı tercihi Google Chrome oldu. Microsoft Edge ikinci sırada kaldı ama yükselişini sürdürerek Firefox'un önüne geçti.



Bildiğiniz gibi Microsoft, yeni işletim sistemi Windows 10 ile birlikte yeni bir internet tarayıcısı da yayınladı. Zaman içinde Internet Explorer'ın yerini alması beklenen Microsoft Edge. Edge, Windows 10'un varsayılan internet tarayıcısı olarak geldi. Ancak yayınlanan yeni veriler, buna rağmen Edge'in işletim sistemindeki bir numaralı internet tarayıcısı olmadığını gösteriyor.



Geçtiğimiz günlerde yapılan araştırmaya göre, Windows 10 kullanıcıları tarafından en çok tercih edilen internet tarayıcısı Google Chrome. Üstelik Chrome'un kullanım oranı yüzde 67. Ancak Microsoft Edge için de işler hiç fena gitmiyor. Microsoft'un yeni intenret tarayıcısı, çıktığı günden bu yana kullanım oranını fazlasıyla arttırmış durumda. Windows 10 kullanıcılarının yüzde 17'si Microsoft Edge'i tercih ediyor. Chrome ve Edge'den sonra üçüncü sırada ise yüzde 11'le Firefox geliyor.



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