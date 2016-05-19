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google chrome, flash desteğini bitiriyor

GOOGLE CHROME, FLASH DESTEĞİNİ BİTİRİYOR

Piyasada tutunabilme mücadelesi veren Adobe'nin Flash oynatıcısı yarışı kaybetti ve kısa vadede piyasadan tamamen kopması bekleniyor.

Tarih : 19 Mayıs 2016, 10:19
Puan Ver : Google Chrome, Flash Desteğini Bitiriyor(10/10)7


Piyasada tutunabilme mücadelesi veren Adobe'nin Flash oynatıcısı yarışı kaybetti ve kısa vadede piyasadan tamamen kopması bekleniyor.



Flash oynatıcısının en büyük kullanıcılarından biri olan Chrome tarayıcısı, zaman içerisinde desteğini keseceğini duyurdu. 2017 yılı sonlarında Flash desteği tamamen son bulacak. Daha sonra da HTML5 standardı varsayılan yazılım olarak tercih edilecek.



Bu yılın sonlarından itibaren reklamlarda Flash desteği sona erecek ancak yazılım halen tarayıcı içerisinde yer almayı sürdürecek. Sitelerde Flash ve HTML5 standartları birlikte sunuluyorsa, Chrome tarayıcısı HTML5 standardını seçecek. Sadece Flash olan sitelerde ise kullanıcıların bir beyaz liste hazırlaması zorunlu hale gelecek. Beyaz listedeki siteler için, sadece Flash kullanma imkanı olacak. Ayrıca YouTube, Facebook, Twitch gibi sitelerin yer aldığı 10 maddelik özel bir beyaz liste de bulunacak. 2017 sonlarında ise bu beyaz liste de tamamen bitirilmiş olacak.



Pek çok otorite göre ise, Flash oynatıcı desteğinin 2018 yılı içerisinde tamamen yok olacağı söyleniyor.



Yeni sosyal platform Google Spaces duyuruldu!








Etiketler: Google  Chrome  Flash  Desteğini  Bitiriyor    haber

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