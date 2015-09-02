Google Chrome 45 güncellemesi bir süredir hem bizler hem de kullanıcılar tarafından merakla bekleniyordu.



Google Chrome 45 güncellemesi bir süredir hem bizler hem de kullanıcılar tarafından merakla bekleniyordu.



Zira Chrome'un beta kanalında yayınlanan güncellemeler, artık web sayfalarındaki gereksiz flash animasyonların otomatik olarak oynatılmasını engelliyordu ve bu özelliğin internet gezintilerini çok daha keyifli bir hale getirebildiği de ortada. Chrome 45'in standart kullanıcılar için de yayınlanmasıyla birlikte artık flash reklam belasından kurtulduk diyebiliriz.



Fakat bazı kullanıcılar bu özelliğin tüm flash videoların otomatik olarak engellendiği anlamına geldiğini sanıyorlar. Lakin tam tersi şekilde, bir web sayfasının ana içeriğini flash bir video oluşturuyorsa, bu video oynatılıyor ancak sayfanın üstünden, altından, sağından, solundan çıkan ya da popup olarak açılan flash videoların otomatik oynatımı durduruluyor. Dolayısıyla yayınlanan bu özelliğin hem web sitelerinin daha temiz görünmesini sağlayacağı hem de özellikle mobil bilgisayarlarda güç tüketimini iyileştireceği bir gerçek.



Aslında otomatik oynatmayı durdurma özelliği bir kaç sürümdür Chrome'da mevcuttu fakat herkes için açık değildi ve manuel olarak aktive edilmesi gerekiyordu. Elbette Google Chrome 45 ile birlikte arkaplanda gerçekleştirilen işlemlerde de değişiklikler var. Artık daha az hafıza tüketen, daha performanslı çalışan ve kullanıcıların güvenliğini sağlamak konusunda daha hevesli bir Chrome ile birlikteyiz diyebilirim.



Yeni Chrome ile birlikte geliştiriciler için JavaScript güncellemeleri ve onlarca farklı framework geliştirmeleri de ortaya çıktı. Özellikle animasyonlar ve tetiklenen davranışların kullanıcılara daha iyi sunulması için gereken kod değişiklikleri ön plana çıkıyorlar.



Google Chrome indirmek ve böylece 45 sürümünün keyfini sürmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.







(tamindir)