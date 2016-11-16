Sadece masaüstü bilgisayarlar için değil mobil cihazlarda da yüklü halde gelen Google Chrome, 2 milyar gibi oldukça yüksek bir indirilme rakamına ulaştı.



Sadece masaüstü bilgisayarlar için değil mobil cihazlarda da yüklü halde gelen Google Chrome, 2 milyar gibi oldukça yüksek bir indirilme rakamına ulaştı.



2008 yılının Eylül ayı içinde kullanıma açılan Google Chrome, kullanıcı dostu yapısıyla birçok kişinin beğenisini kazandı. İlk zamanlarında olması gerekenden fazla RAM miktarı tüketen uygulama zamanla gelen yamalar ile bu olumsuz durumun da üstesinden gelmeyi başardı.



Şirket yetkililerinden gelen açıklamaya göre Google Chrome'un 2 milyar yükleme sayısını geçmiş durumda. Ayrıca en ön önemlisi bu rakamlar kullanıcı sayısını değil sadece indirme sayısını içeriyor. Çünkü bilindiği gibi sadece bununla kalmayıp birçok cihazda ön yüklü şekilde bulunuyor olması kullanıcı sayısına çok daha olumlu etki yapıyor.



Kullanıcılar tarafına bakınca ise birçok kişi bu uygulamanın yeni eklentilerle daha çok gelişmesini umuyor. İlerleyen zamanda Google, çıkaracağı yeni yama ve eklentilerle bu durumu ne kadar ciddiye alacağını göstermiş olacak.



Dishonored 2 için Yardım Çağrısı!