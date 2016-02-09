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google artık daha akıllı olacak

GOOGLE ARTIK DAHA AKILLI OLACAK

Google, arama motorundan sorumlu yöneticisini değiştirmeye hazırlanıyor. Arama motoru departmanının başına, yapay zeka bölümünün eski lideri geçecek.

Tarih : 09 Şubat 2016, 10:25
Puan Ver : Google Artık Daha Akıllı Olacak(8/10)10


Google, arama motorundan sorumlu yöneticisini değiştirmeye hazırlanıyor. Arama motoru departmanının başına, yapay zeka bölümünün eski lideri geçecek.



Dünyanın en gelişmiş arama motoruna sahip olan Google, arama sonuçlarını daha da gelişmiş hale getirmek için son derece önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Google arama motorundan sorumlu yönetici olan Amit Singhal bu ayın sonunda görevden ayrılacak. Onun yerini alacak isim için bir süredir arayışta olan Google, aradığı ismi yapay zeka bölümünde buldu. Google'ın yapay zeka bölümünün lideri olan John Giannandrea, önümüzdeki aydan itibaren şirketin en büyük departmanı olan arama motorunun başına geçecek. John Giannandrea'nın arama bölümünün başına geçmesiyle birlikte, arama motorunda önemli değişikliklere gidilmesi bekleniyor.



Yapay zekanın önümüzdeki yıllarda teknoloji dünyasında önemli bir yere sahip olması bekleniyor. Yapay zekaya önemli yatırımlar yapan firmaların başında ise Google geliyor. Giannandrea'nın arama motorunun başına geçmesiyle birlikte, Google'ın bugüne kadar yapay zeka alanına yaptığı yatırımlar nihayet bu alanda da kullanılabilecek. Böylece arama motoru sizin yazdığınız birşeyi bulan bir araç olmaktan çıkarak, değişik durumlarda ihtiyaç duyabileceğiniz bilgileri size sunan gelişmiş bir asistana dönüşebilecek. Yeni yöneticinin Google arama sonuçlarına nasıl bir katkı sağlayacağını zaman gösterecek.



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Etiketler: Google  Artık  Daha  Akıllı  Olacak    haber

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