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google aramalarına “hızlı al” seçeneği ekleniyor!

GOOGLE ARAMALARINA “HIZLI AL” SEÇENEĞİ EKLENİYOR!

Google son dönemde özellikle mobil aramalar konusunda ciddi bir değişim içinde. Bu değişimin son parçası ise Satın Al seçeneği oluyor.

Tarih : 20 Temmuz 2015, 10:40
Puan Ver : Google Aramalarına “Hızlı Al” Seçeneği Ekleniyor!(10/10)12


Google son dönemde özellikle mobil aramalar konusunda ciddi bir değişim içinde. Bu değişimin son parçası ise Satın Al seçeneği oluyor. 



Googlebir arama motoruyken kendi işletim sistemini ve kendi enerjisini üreten bir firma haline dönüştü. Arama motoru konusunda son dönemde bir geri gidiş olduğu iddialarına Googlearama sayfasına yeni özellikler kazandırarak yoluna devam ediyor.



Googlegeçtiğimiz aylarda bir düzenlemeye gitmiş ve mobilden yapılan aramaların yine mobil sitelere yönlendirilmesini sağlamıştı. Bu da birçok internet sitesinin “daha iyi” mobil siteler yapmasının önünü açmıştı. Bu algoritma ile Google kullanıcıların kotalarının korunmasını sağlamıştı.



Googlebu gün yeni bir servis tanıttı. Şimdilik Amerika'da başlayacak bu servisin adı “Purchases on Google” yani “Google'da Satın Al” Bu özellik sayesinde arama kutusuna LG G4yazdığınızda hem aramalara hem de G4alabileceğiniz sitelere yönlendirilen butonlarla karşılaşacaksınız.



Google‘ın NewYork'ta yaptığı etkinlikte konuşan Eric Schmidt; “2015 yılı sonuna kadar birçok perakendeci ile bu özellik denenecek ve başarılı olunması için elimizden gelen tüm çaba sarf edilecek” dedi. Bu özellik Googlearama sayfasında ciddi bir kirliliğe sebep olabilir. Basitliği ile öne çıkan Googlearma sayfası Amazon ve eBay rekabetinden dolayı kullanıcı kaybetmeye başlarsa şaşırmayın!!!








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