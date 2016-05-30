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google arama sonuçlarında “zengin kartlar” dönemi başlıyor!

GOOGLE ARAMA SONUÇLARINDA “ZENGİN KARTLAR” DÖNEMİ BAŞLIYOR!

Mobil aramaların giderek artmasıyla Google artık mobil tarafta daha yenilikçi çözümler sunmaya başladı. Yeni “Zengin Kartlar” özelliği duyuruldu.

Tarih : 30 Mayıs 2016, 11:18
Puan Ver : Google Arama Sonuçlarında “Zengin Kartlar” Dönemi Başlıyor!(5/10)6


Mobil aramaların giderek artmasıyla Google artık mobil tarafta daha yenilikçi çözümler sunmaya başladı. Yeni “Zengin Kartlar” özelliği duyuruldu.



Akıllı telefonların hızla yaygınlaşması sebebiyle artık mobil aramalar, masaüstü aramaları geride bıraktı. Google bu gelişimi desteklemek için mobil tarafta daha önemli adımlar atmaya başladı. Yeni “Zengin Kartlar” özelliği karşınızda.



Zengin Kartlar özelliği nasıl görünüyor?



“Zengin İçerik” türü gösterim bir süredir zaten kullanılıyordu. Ancak “Zengin Kartlar” içeriği biraz daha ön plana çıkarıyor. Site sahipleri gerekli standartları sağlarsa, Google arama sonuçlarında ilk sıralardaki içeriklere ayrıcalık tanıyor. Gerekli standartlar schema.org tarafından belirleniyor.



Henüz test aşamasında olan yeni gösterim şekli, mobil trafiği daha iyi yönlendirmeyi ve kullanıcı deneyimini artırmayı hedefliyor. Diğer yandan daha öne çıkan bir gösterim, aynı zamanda Google için daha çok gelir kaynağı demek oluyor. Dolayısıyla burada hem kullanıcılar kazanıyor, hem de Google kazanıyor. Her iki taraf da istediğini almış oluyor.



Aşağıdaki ekran görüntüsü Google'ın resmi blog sayfasında yayınlandı. Yeni görüntüleme tarzını eskileriyle birlikte görmek mümkün. Arama sonuçlarının evrimi olarak adlandırılabilecek olan bu görüntü, Google'ın gelişimini gözler önüne seriyor.



İlk etapta sadece İngilizce sonuçlarda kullanılacak olan bu yeni görüntüleme türü tıpkı bir fotoğraf galerisi gibi çalışıyor. Sonuçları sağdan sola doğru kaydırarak görüntülemek mümkün. Böylelikle aynı alanda daha fazla içerik yer alabiliyor. Yeni özelliğin tam anlamıyla ne zaman aktifleşeceği ise henüz açıklanmadı.



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