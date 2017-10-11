Dow Jones, dün ekonomide yaşanan dev dalgalanmalar sonucunda Google'ın Apple'ı satın aldığını açıkladı. Google, Apple için sadece 9 milyar dolar ödeme yaptı. Apple hisselerini satın alan Google, sadece 2 dakikalığına hükümdar olabildi.

APPLE HİSSELERİ GERİLEDİ

9to5Mac sitesine yapılan açıklamada, haberin teknik bir hata sonucunda yayınlandığı ve 2 dakika içinde kaldırıldığı belirtildi. Olaydan önce 158 dolar olan Apple hisseleri, bu olayın ardından 155 dolara kadar geriledi.

YAŞANANLARDAN DOLAYI ÖZÜR DİLEDİ

Dow Jones endeksinin yöneticileri yaşananlardan dolayı özür dilerken, olayların arkasında bir siber saldırının olduğu iddiası reddedildi. Dow Jones CEO'su William Lewis, yaşananların test materyallerinin yanlışlıkla yayınlanmasından ibaret olduğunu belirtti. Dow Jones; "Yapay zekaların ekonomik birer güç oldukları gün, başarılı olan şirketler başarısız olanları bir bir yiyip bitirecekler" dedi. (Milliyet.com.tr)

Kaynak: haberinburada