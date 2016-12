Google Android mobil işletim sistemi, var olan en iyi şifreleme yazılımını geliştirmeyi hedefliyor. Proje, “Open YOLO” ismiyle yapılandırılacak.



Google, üst düzey güvenlik yazılımlarında bir standardizasyon hedefliyor. Bu konudaki ilk adım, Google Android ve Open Yolo işbirliği ile atılıyor. Open Yolo'nun açılımı (You Only Login Once – Sadece bir kez çevrim içi olacaksınız) ibaresi zenginleşiyor.



Konu ile çok az detay verilse de; Google Android'in amacı Open Yolo ile sadece bir kez şifre girmek ve güvenliklerini garanti altına almak. Open YOLO uygulaması, kötü niyetli kişilerin yaptığı saldırıları farklı kodlarla alaşağı ederken, kullanıcılar riskli giriş şifre girme eylemini uzun aralıklarla gerçekleştiriyor. Google'ın iddiası hiçbir hacker'ın güvenlik uygulamasına sızamayacağı yönünde.



Amerikalı teknoloji devi, çok kısa süre içinde projeyi somutlaştırmayı hedefliyor. Bize de bekleyip görmek kalıyor.



Samsung Galaxy Note 7, ön siparişleri alınmaya başladı