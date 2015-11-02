Google'ın Android ve Chrome OS'yi birleştirerek yeni bir işletim sistemi oluşturacağı söyleniyor. Bu yeni işletim sistemi Chromebook'larda kullanılacak.



Google'ın Android ve Chrome OS'yi birleştirerek yeni bir işletim sistemi oluşturacağı söyleniyor. Bu yeni işletim sistemi Chromebook'larda kullanılacak.



Özellikle eğitim alanında geniş kitlelere ulaşan Chromebook'ların başarısıGoogle‘ı harekete geçirdi. Chroomebook'lara daha fazla yatırım yapmayı planlayan Amerikalı internet devi, Chromebook'larda kullandığı Chrome OS işletim sistemiyle Android'i birleştirmeye hazırlanıyor.



Wall Street Journal'ın haberine göre Chrome OS ile Android'i birleştirecek olan Google, Chromebook'ları da yenileyecek. Android tabanlı yeni bir işletim sistemi kullanacak olan dizüstü bilgisayarlar, bu değişikliği yansıtacak şekilde yeniden adlandırılacak.



Google'a yakın kaynaklara göre internet devi bu proje üzerinde neredeyse iki yıldır çalışıyormuş. Yine bu kaynaklara göre Chromebook yerini farklı bir isme sahip farklı bir cihaza bırakacak. Google'ın popüler internet tarayıcısı Chrome'un isminde ise herhangi bir değişiklik olmayacak.



Chrome OS ile Android'i bir araya getiren bu yeni işletim sisteminin 2017 yılına kadar çıkması beklenmiyor. Ancak işletim sisteminin deneme sürümünün önümüzdeki yıl yayınlanacağı söyleniyor.



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