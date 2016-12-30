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google, 2017'de android wear 2.0'lı yeni akıllı saati tanıtacak

GOOGLE, 2017'DE ANDROİD WEAR 2.0'LI YENİ AKILLI SAATİ TANITACAK

Google dur duak bilmeden yeniliklere devam ediyor. Android Wear ürün geliştirme müdürü Jeff Chang, Android Wear 2.0 işletim sistemiyle çalışacak yeni akıllı saatlerin çok yakın zamanda duyurulacağını belirtti.

Tarih : 30 Aralık 2016, 14:48
Puan Ver : Google, 2017'de Android Wear 2.0'lı Yeni Akıllı Saati Tanıtacak(10/10)7


Google dur duak bilmeden yeniliklere devam ediyor. Android Wear ürün geliştirme müdürü Jeff Chang, Android Wear 2.0 işletim sistemiyle çalışacak yeni akıllı saatlerin çok yakın zamanda duyurulacağını belirtti.



 



Saatler Google'ın son akıllı telefonlarındaki ‘Pixel' markasını taşıyacağı bekleniyordu fakat bunun tam tersi , üreticilerinin markalarını taşıması kararlaştırıldı. Hangi üreticilerle çalışıldığını henüz belirtmeyen belirtmeyen Chang, geçmişte Android Wear akıllı saatleri üreten markalarla çalıştıklarını belirtiyor.



 

Tüm bunlarla birlikte büyük resime bakacak olursak piyasadaki tüm Android  cihazlarının Wear 2.0 güncellemesini almayacağını da belirtiliyorken, güncellemeyle birlikte gelecek yeniliklerden de haberler var. Android Wear için telefona bağlı olmayan tek başına kullanılabilen uygulamaların geleceğini duyuran ürün geliştirme müdürü, Android Wear 2.0 güncellemesi sayesinde cihazların Android Pay'i de destekleyeceğini belirtiyor.



 

Yeni gelecek olan güncellemeyi ele aldığımızda Pixel ve Google Home'la birlikte karşımıza çıkan sesli asistana da kavuşacak olan yeni çıkacak akıllı saatler, bu yeni özellikleriyle Apple Watch ve Samsung'un Gear karşısında bir hayli rekabete girecek gibi duruyor.



 

Chang, açıklamalarında iOS ile Android sürümleri arasında farklılıklar olacağını fakat iOS sürümünün de hem sesli asistan hem de Android Pay desteğine sahip olacağını söylüyor. Haberde verilen bir başka ayrıntı ise 2017'nin ilk çeyreğinde çıkacak yeni akıllı saatlerinin sadece iki cihazla kalmayacağı söylenirken , CES 2017 etkinliğinde partnerlerinin yeni akıllı saatler tanıtacağı da vurgulanıyor. Google‘ın Android Wear 2.0'ın beşinci ve son geliştirici önizleme sürümünü Ocak ayı içerisinde yayınlayacağını da verilen son bilgiler arasında



Android Wear 2.0 güncellemesiyle 2017 çeyreğinde tanışacak olan akıllı saatlerin listesini şöyle:



Moto 360 Gen 2

Moto 360 Sport

LG Watch Urbane 2nd Edition LTE

LG Watch Urbane

LG G Watch R

Polar M600

Casio Smart Outdoor Watch

Nixon Mission

Tag Heuer Connected

Fossil Q Wander

Fossil Q Marshal

Fossil Q Founder

Michael Kors Access Bradshaw

Michael Kors Access Dylan

Huawei Watch

Asus ZenWatch 2



 



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Etiketler: Google  2017  De  Android  Wear  20    Yeni  Akıllı  Saati  Tanıtacak  
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