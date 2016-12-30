

Google dur duak bilmeden yeniliklere devam ediyor. Android Wear ürün geliştirme müdürü Jeff Chang, Android Wear 2.0 işletim sistemiyle çalışacak yeni akıllı saatlerin çok yakın zamanda duyurulacağını belirtti.







Saatler Google'ın son akıllı telefonlarındaki ‘Pixel' markasını taşıyacağı bekleniyordu fakat bunun tam tersi , üreticilerinin markalarını taşıması kararlaştırıldı. Hangi üreticilerle çalışıldığını henüz belirtmeyen belirtmeyen Chang, geçmişte Android Wear akıllı saatleri üreten markalarla çalıştıklarını belirtiyor.







Tüm bunlarla birlikte büyük resime bakacak olursak piyasadaki tüm Android cihazlarının Wear 2.0 güncellemesini almayacağını da belirtiliyorken, güncellemeyle birlikte gelecek yeniliklerden de haberler var. Android Wear için telefona bağlı olmayan tek başına kullanılabilen uygulamaların geleceğini duyuran ürün geliştirme müdürü, Android Wear 2.0 güncellemesi sayesinde cihazların Android Pay'i de destekleyeceğini belirtiyor.







Yeni gelecek olan güncellemeyi ele aldığımızda Pixel ve Google Home'la birlikte karşımıza çıkan sesli asistana da kavuşacak olan yeni çıkacak akıllı saatler, bu yeni özellikleriyle Apple Watch ve Samsung'un Gear karşısında bir hayli rekabete girecek gibi duruyor.







Chang, açıklamalarında iOS ile Android sürümleri arasında farklılıklar olacağını fakat iOS sürümünün de hem sesli asistan hem de Android Pay desteğine sahip olacağını söylüyor. Haberde verilen bir başka ayrıntı ise 2017'nin ilk çeyreğinde çıkacak yeni akıllı saatlerinin sadece iki cihazla kalmayacağı söylenirken , CES 2017 etkinliğinde partnerlerinin yeni akıllı saatler tanıtacağı da vurgulanıyor. Google‘ın Android Wear 2.0'ın beşinci ve son geliştirici önizleme sürümünü Ocak ayı içerisinde yayınlayacağını da verilen son bilgiler arasında



Android Wear 2.0 güncellemesiyle 2017 çeyreğinde tanışacak olan akıllı saatlerin listesini şöyle:



Moto 360 Gen 2



Moto 360 Sport



LG Watch Urbane 2nd Edition LTE



LG Watch Urbane



LG G Watch R



Polar M600



Casio Smart Outdoor Watch



Nixon Mission



Tag Heuer Connected



Fossil Q Wander



Fossil Q Marshal



Fossil Q Founder



Michael Kors Access Bradshaw



Michael Kors Access Dylan



Huawei Watch



Asus ZenWatch 2







Dergilik 5GB mobil internet paketi ile sunuluyor