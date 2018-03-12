Survivor 2018'de Gönüllüler ilk kez dokunulmazlık oyununu kazandı. All Star takımı eleme adayı olarak Nihat, Murat ve Damla'yı elenme adayı olarak çıkardı.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da haftanın eleme adayları belli oldu. Adaylar ilk kez All Star takımından çıktı.

TURABİ, DAMLA'YI ELEME ADAYI OLARAK ÇIKARDI

Haftanın en iyi performansına sahip olan Sema, dokunulmazlık kolyesinin sahibi oldu. Sema, Murat'ı eleme adayı olarak gösterirken Turabi de Damla'yı aday gösterdi. Takımın gitmesini istediği isim de Nihat Doğan oldu.

NAGİHAN GÖNÜLLÜLER TAKIMINA GEÇTİ

All Star takımı yarışmacısı Nagihan gönüllüler takımına geçti.

Kaynak: haberinburada