Beşiktaş, F.Bahçe ile sözleşmesi dün sona eren Gökhan Gönül'de beklendiği gibi mutlu sona ulaştı. Milli sağ bek, 3 yıllık sözleşme karşılığında 6.6 milyon Euro ve maç başına 10 bin Euro ücret kazanacak



Son dönemde Beşiktaş transfer gündemini epeyce meşgul eden Gökhan Gönül, Fenerbahçe ile tüm bağlarını kopardı. Sarı-lacivertli kulüple dün itibarıyla sona eren mukavelesini yenilemeyen yıldız futbolcu, siyah-beyazlılarla anlaştı. Gökhan Gönül'ün menajeri Ahmet Bulut'un, Başkan Fikret Orman ve ekibiyle yaptığı görüşmeler sonrasında tarafların 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı ifade edildi.



Milli sağ bekin Beşiktaş'tan sezon başına 2.2 milyon Euro garanti ücret ve maç başına 10 bin Euro alacağı belirtildi. Bu transferin önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor. Milli Takım kampında bulunan ve EURO 2016'nın 23 kişilik kadrosuna da dahil edilen Gökhan Gönül, Pazar günkü Slovenya maçının ardından Ay-yıldızlı kafileyle birlikte Fransa'ya gidecek.