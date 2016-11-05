

Silivri'deki evinde hayatını kaybeden ünlü tiyatro sanatçısı Gönül Ülkü Özcan, Şakirin Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene, sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.



Yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı Silivri'deki evinde 85 yaşında hayatını kaybeden ünlü tiyatro sanatçısı Gönül Ülkü Özcan için Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Özcan'ın kızı Fulya Özcan, oğlu Kılıç Işılay, torunu Tarık Ündüz, Gülse Birsel, Demet Akbağ, Erhan Yazıcıoğlu, Volkan Severcan gibi başta tiyatro oyuncuları olmak üzere sanat dünyasından çok sayıda oyuncu ve sevenleri katıldı. Törende, ünlü tiyatro sanatçısı Özcan'ın kızı Fulya Özcan taziyeleri kabul etti. Özcan'ın naaşı, kılınan cenaze namazı ve alınan helalliğin ardından sevenlerinin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Özcan'ın naaşı, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.