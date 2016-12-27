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gönlüm yepyeni, konsensüslü bir anayasa istiyor

GÖNLÜM YEPYENİ, KONSENSÜSLÜ BİR ANAYASA İSTİYOR

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, yeni anayasa konusunda "Partiler nasıl anlaşırlar, nasıl bir şekil ortaya koyarlar, hangi maddelerde anlaşırlar bilemem..." dedi

Tarih : 27 Aralık 2016, 13:56
Puan Ver : Gönlüm Yepyeni, Konsensüslü Bir Anayasa İstiyor(7/10)7


TBMM Başkanı İsmail Kahraman, mevcut anayasasının Türkiye'yi taşıyamadığını belirterek, "İsterim ki başkanlığını yaptığım 26. Dönem, bir değişlikle taçlansın. Ama bu kısmi bir değişiklik, gönlüm yepyeni, konsensüslü bir anayasa istiyor." dedi.



Kahraman, anayasa çalışmalarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğuna işaret eden Kahraman, mevcut anayasasının, Türkiye'yi taşıyamadığını belirtti.



Kahraman, "Partiler nasıl anlaşırlar, nasıl bir şekil ortaya koyarlar, hangi maddelerde anlaşırlar bilemem... Ama her partinin seçim beyannamesinde yeni bir anayasa vaadi var." ifadesini kullandı.



Başkanlığını yaptığı 26. Dönem Meclisinin, bir değişiklikle taçlanmasını istediğini ifade eden Kahraman, "Ama bu kısmi bir değişiklik. Benim gönlüm yepyeni, konsensüslü bir anayasa istiyor. İnşallah Türkiyemiz için hayırlı olur. İyi çalışmalar, iyi niyetler var. Hepimiz Türkiye'nin bütünlüğünü, birliğini istiyoruz. Bütünlük, birliği sağlayan bizi daha ötelere götüren güzel bir anayasaya inşallah kavuşuruz." diye konuştu.



Yeni bir anayasa için umutlu olup olmadığını sorusu üzerine Kahraman, "Tabii. Umut hiçbir zaman kaybedilmemesi gereken bir hazinedir. Umutsuzluk yok. Umut kesin. Türkiye ötelere gidecek. Bütün bu badireleri aşacak. Türkiye artık bir transatlantik, Titanik değil, aysberglere çarpmayacak, yürüyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



 



kaynak:habertürk








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