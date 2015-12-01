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Görüntülü, sesli ve yazılı mesajlaşma uygulaması Viber güncellendi. Yeni güncelleme ile Viber, rakiplerine oranla yeni bir özellik kazandı. Viber'ın yeni özelliği haberimizde.

Tarih : 01 Aralık 2015, 09:31
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Görüntülü, sesli ve yazılı mesajlaşma uygulaması Viber güncellendi. Yeni güncelleme ile Viber, rakiplerine oranla yeni bir özellik kazandı. Viber'ın yeni özelliği haberimizde.



Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte internet üzerinden ücretsiz mesajlaşma uygulamaları büyük popülerlik kazandı. WhatsApp ve Facebook Messenger yazılı iletişim üzerine yoğunlaşırken Viber, sesli görüşmeye odaklanarak büyük bir avantaj elde etmişti. Daha sonra videolu mesaj desteğine de kavuşan Viber, şimdi yeni bir özellik duyurdu.



Viber, dünya genelinde 600 milyon kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Barındırdığı bu ciddi kitleye şimdi yeni bir özellik sunuldu. Artık Viber üzerinden gönderdiğiniz yazılı mesajları henüz karşı taraf okumamışsa, silebileceksiniz. Yani yanlışlıkla mesaj gönderme sıkıntısı artık Viber için ortadan kalkmış durumda. Birden fazla kişiyle veya grupla aynı anda konuşurken yapılan yanlışlıklar bu şekilde önlenmiş olacak. Viber kullanıcıları için bu önemli bir gelişme ancak ilk değil.



Geçtiğimiz hafta BBM de benzer bir özellik duyurmuş hatta bunu videolu olarak lanse etmişti. Viber'den şimdi böyle bir hamle gelmesi diğer mesajlaşma uygulamalarını da hareketlendirebilir. Yanlış mesaj göndermek ciddi bir problem ve WhatsApp, Skype, Facebook Messenger gibi servislerden de benzer özellikleri beklediğimizi belirtelim. Yeni güncelleme iOS ve Android sürümleri için kullanıma sunuldu. Yanlışlıkla gönderilen mesajları karşı taraf okumadan silmek sizce işe yarar mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.



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