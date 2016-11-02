

Anne dizisindeki rolüne devam eden Gonca Vuslateri yakın zamanda albüm çıkarmayı planladığını ifade ederek Sezen Aksu ile düet yapmak istediğini belirtti.







Şu sıralar ‘Anne' dizisinde rol alan güzel oyuncu Gonca Vuslateri, karaktere hayat verirken etrafındaki insanlardan sentez yaptığını söyledi. Ocak ayında Burak Ertoğan'la nikah masasına oturan Vuslateri, “Yemek yapabilen bir kadın değilim, dolma sarmayı bile Atilla Özdemiroğlu'nun eşi öğretti” dedi.







Şu sıralar çocuk masalları yazdığını anlatan oyuncu, ileride bir albüm çıkaracağını ve Sezen Aksu'yla düet yapmak istediğini belirtti.



Gonca Vuslateri'nin albümünde duygusal parçalar olacak







Kanal D'nin sevilen dizisi Yalan Dünya'da aykırı bir karakteri canlandıran Gonca Vuslateri, Gülse Birsel'in yazıp yönetiği dizinin sona ermesinin ardından ekranlara bir süreliğine ara vermişti.







Çok sevdiği ve her platformda kendisine teşekkür ettiği Atilla Özdemiroğlu'ndan zaman zaman müzik dersleri aldığı öğrenilen Gonca Vuslateri'nin bir süre sonra çıkaracağı albümünde duygusal parçalara yer vereceği öne sürüldü.