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Gonca Akkuş, Kadınlık Gururum İncindi Deyip Ebru Şallı'ya Dava Açtı
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Gonca Akkuş, Kadınlık Gururum İncindi Deyip Ebru Şallı'ya Dava Açtı

GONCA AKKUŞ, KADINLIK GURURUM İNCİNDİ DEYİP EBRU ŞALLI'YA DAVA AÇTI

Uğur Akkuş'un eşi Gonca Akkuş, Ebru Şallı'ya "Eşimle ilişki yaşayıp kamuoyuna açıkladı, kadınlık gururum incindi." diyerek 70 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Tarih : 11 Ekim 2017, 09:20
Puan Ver : Gonca Akkuş, Kadınlık Gururum İncindi Deyip Ebru Şallı'ya Dava Açtı(5/10)1

Gonca Akkuş 10 yıllık eşi, 2 çocuğunun babası Uğur akkuş ile aşk yaşayan manken Ebru Şallı'ya 70 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

"KADINLIK GURURUM İNCİNDİ"

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş bir teknede samimi şekilde görüntülenmişti. Uğur Akkuş'un eşi Gonca Akkuş, "Eşimle ilişki yaşayıp, kamuoyuna açıkladı. Beni küçük düşürdü. Kadınlık gururum incindi." diyerek mahkemeye koştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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