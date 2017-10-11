Uğur Akkuş'un eşi Gonca Akkuş, Ebru Şallı'ya "Eşimle ilişki yaşayıp kamuoyuna açıkladı, kadınlık gururum incindi." diyerek 70 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Gonca Akkuş 10 yıllık eşi, 2 çocuğunun babası Uğur akkuş ile aşk yaşayan manken Ebru Şallı'ya 70 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

"KADINLIK GURURUM İNCİNDİ"

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş bir teknede samimi şekilde görüntülenmişti. Uğur Akkuş'un eşi Gonca Akkuş, "Eşimle ilişki yaşayıp, kamuoyuna açıkladı. Beni küçük düşürdü. Kadınlık gururum incindi." diyerek mahkemeye koştu.

Kaynak: haberinburada