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Gomis'ten Olay Paylaşım: Terim'den Bol Bol Tavsiyeler Aldım
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Gomis'ten olay paylaşım: Terim'den bol bol tavsiyeler aldım

GOMİS'TEN OLAY PAYLAŞIM: TERİM'DEN BOL BOL TAVSİYELER ALDIM

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafitimbi Gomis sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yıldız futbolcu Fatih Terim'den bol bol tavsiyeler aldığını dile getirdi.

Tarih : 18 Ocak 2018, 02:20
Puan Ver : Gomis'ten Olay Paylaşım: Terim'den Bol Bol Tavsiyeler Aldım(8/10)4

Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

"ŞAMPİYONLUK MARATONU ARTIK BAŞLAYABİLİR"

Fatih Terim ile birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşan Fransız futbolcu, "Her zamanki gibi futboluma odaklandım ve Fatih Terim'den bol bol tavsiyeler aldım. Başarının anahtarı olan ve başarıyı getiren zorlu çalışmalardır. Kampta hazırlıklarla ilgili son dokunuşları yaptık. Şampiyonluk maratonu artık başlayabilir" notunu düştü.

Bafetimbi Gomis'in bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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