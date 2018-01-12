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Gomis'ten Evra Sözleri: Bana Galatasaray'ı Anlattı
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Gomis'ten Evra sözleri: Bana Galatasaray'ı anlattı

GOMİS'TEN EVRA SÖZLERİ: BANA GALATASARAY'I ANLATTI

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Bafatimbi Gomis, sarı-kırmızılı ekibe gelmeden önce Fransız yıldız Patrice Evra'nın kendisine Galatasaray hakkında bilgi verdiğini söyledi.

Tarih : 12 Ocak 2018, 17:40
Puan Ver : Gomis'ten Evra Sözleri: Bana Galatasaray'ı Anlattı(7/10)3

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis, verdiği röportajında sarı-kırmızılı takımın sol bek adayları arasında yer alan Patrice Evra hakkında da konuştu.

Marsilya'dan eski takım arkadaşı olan Patrice Evra'nın çok önemli bir oyuncu olduğunu söylerken, Galatasaray'a gelmesi halinde katkı vereceğini de dile getirdi.

Gomis, teknik direktör Fatih Terim'in transfer konusunda en doğru kararı vereceğini de sözlerine ekledi.

Evra'nın ismi hem yabancı basında hem de Türk basınında Galatasaray ile anılıyor. Bu iddia için neler söyleyebilirsin. Evra ile bu konu hakkında konuştun mu?

"Evra ile Galatasaray'a gelmeden önce konuşmuştum. Ve ona Galatasaray'a geleceğimi söylemiştim. O da o dönemde Marsilya'ya gelmek istiyordu. O da bana keşke gitmeseydin beraber aynı takım içerisinde oynasak demişti.b Ancak gidiş kararımı aldıktan sonra bana 'Oraya gittiğinde Galatasaray'ın ne kadar büyük bir takım olduğunu kendin göreceksin. Şampiyonlar Ligi'nde birçok kez karşılaştım ve mükemmel bir taraftarı olduğunu gördüm' dedi ve beni tebrik etti. Şu anda bildiğim kadarıyla Dubai'de yeni bir takım bulmak ve hazırlanmak için çalışmalar yapıyor. Ancak ben tabii ki burada karar verecek konumda değilim. Burada kararı verecek olan kişi hocamız. Hocamız takımın eksik gördüğü yerlere en doğru isimleri alacaktır."

"BURAYA GELİRSE MEMNUN OLURUM"

"Şunu da gözden kaçırmamak gerekiyor ki Evra gittiği her yerde başarıyı elde etmiş bir oyuncu. Son yaşanan taraftar olayı ile gündeme gelmiş olabilir ancak bu olaya
fokuslanmaktan çok kariyerine bakmak gerekiyor. Buraya gelmesinden memnun olurum. Çünkü lider ruhlu bir oyuncu ve bize katkı yapacaktır. Ama az önce de belirttiğim
gibi burada hiyerarşik bir düzen var. Ben burada sadece bir oyuncuyum. En doğru kararı hocamız verecektir. Takımın iyiliği için ne gerekiyorsa onu yapacaktır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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