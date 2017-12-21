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Gomis'i güldüren fotoğraf taraftarları heyecanlandırdı

GOMİS'İ GÜLDÜREN FOTOĞRAF TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI

Galatasaraylı Gomis, Tudor'la çektirdiği fotoğrafa photoshopla Fatih Terim'in kafasının yerleştirilmesine güldü.

Tarih : 21 Aralık 2017, 19:00
Puan Ver : Gomis'i Güldüren Fotoğraf Taraftarları Heyecanlandırdı(9/10)5

Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis, Twitter'da Fatih Terim ile ilgili bir paylaşıma yanıt vererek taraftarı heyecanlandırdı.

Twitter'da Igor Tudor ile gol sevincine photoshop ile Fatih Terim'in kafasını koyup fotoğrafı paylaşan ve 'Bundan sonra gol sevinçlerini Terim ile yaşayacaksın' yazan bir taraftara Gomis gülerek cevap verdi.

Gomis'in bu tepkisi, Fatih Terim'in takımın başına geçmesini isteyen Sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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