Yeni Malatyaspor'un stoperi Sadık Çiftpınar, savunmadaki sağlam duruşuyla adından söz ettirmeye devam ediyor...

Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında etkili performansıyla dikkat çeken 24 yaşındaki savunmacı, Galatasaray'ın golcüsü Gomis'e adım attırmadığı gibi, hava toplarında da oldukça başarılıydı.

AMATÖR OLARAK GALATASARAY'DA OYNADI

5 ikili mücadele kazanan ve 8 atağı uzaklaştıran Sadık'ın 2009-2013 yılları arasında amatör olarak G.Saray'da oynadı.

24 yaşındaki futbolcu, 2013'te Haçkaspor'a (Trabzon Kanuni) geçerek profesyonel oldu. Bazı otoriteler Sadık'ın istikrarlı performansıyla Milli Takım kadrosuna çağrılması gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Skorer

Kaynak: haberinburada