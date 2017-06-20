GOMİS, TRANSFERİ YANLIŞLIKLA AÇIKLADI!
Galatasaray'ın kadrosuna katmak için çalıştığı Bafetimbi Gomis, yanlışlıkla transferini açıkladı.
Galatasaray'ın ilgilendiği ve transferde son aşamalara gelindiği iddia edilen Marsilya'nın Fransız oyuncusu Bafetimbi Gomis, transferi yanlışlıkla açıkladı.
31 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı tribünlerin fotoğrafını paylaşarak, 'Beni bekleyin' notunu ekledi. Yıldız oyuncunun paylaşımı kısa süre sonra kaldırdığı görüldü.
kaynak:sabah
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