Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında evinde karşılaştığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sarı-kırmızılıların Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, "Maçta tribünlerdeki atmosfer harikaydı. Daha önce böyle bir atmosfer görmedim. Fenerbahçe taraftarının da bu maça gelmesi çok güzeldi. Bütün taraftarların burada olması güzel ambians yaptı. Takım olarak beklentiyi karşılayamadık. Her zamanki gibi oynayamadık. Yine de 1 puan alarak yenilmezliğimizi sürdürdük" şeklinde konuştu.

"KESİNLİKLE PENALTIYDI"

Penaltı pozisyonun kesinlikle penaltı olduğunu vurgulayan Gomis, "Bu tür maçları ufak detaylar değiştiriyor. Taraftarlarda hakeme kızdı. Ben de hakemin yanına gidip, iyi yönetmesini söyledim. Gol olsaydı farklı olurdu. Gol olmaması oyunumuzu da etkiledi. İlerideki penaltılarda doğru kararlar verilir. 'Hakeme biz her gün çalışıyoruz, onun da daha çok çalışması lazım' dedim" diye konuştu.

"YENİLMEZLİK UNVANIMIZI KORUYORUZ"Fenerbahçe maçını kazanmayı çok istediklerini söyleyen Fransız golcü, "Penaltı olsaydı 1-0 olacaktı. Dolayısıyla kazanmış olacaktık. Yenilmezlik unvanımızı koruyoruz. Lig uzun bir süreç. Bazen iyi bazen kötü oynayabiliriz. Daha iyisi gelecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada