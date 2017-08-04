Galatasaray'ın Marsilya'dan transfer ettiği Bafetimbi Gomis, basın toplantısında soruları yanıtladı.

"DROGBA'YLA DEFALARCA GÖRÜŞTÜM"

Galatasaray'a gelmeden Drogba ile görüşüp görüşmediği sorulan Gomis, "Drogba her zaman temas halinde olduğum bir arkadaşım. Daha önce de Drogba ile görüştüm, daha önce de Galatasaray'a gelme ihtimalim vardı. Ama Galatasaray'a gelirken Drogba'ya sormaya gerek yok, Galatasaray çok büyük bir kulüp. Sadece bir oyuncuya sorularak gelinecek bir kulüp değil Galatasaray" cevabını verdi.

"GALATASARAY ÇOK BÜYÜK KULÜP"

Galatasaray'ın kendisini tercih etmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Fransız golcü, "Piyasada çok başka forvetler de vardı ve kaliteli forvetlerdi. Ama hocanın bana güvendiğini biliyorum, bu beni çok mutlu etmişti. Galatasaray çok büyük bir kulüp, bu forma için elimden geleni yapmam gerektiğini biliyorum" diye konuştu.

NEGREDO'NUN 35 GOL SÖZÜNE "SAYGISIZLIK" YORUMU

Beşiktaş'ın yeni transferi Alvaro Negredo'nun 35 gol atma sözüne karşılık kendisinin hedefinin ne olacağı merak edilen Bafetimbi Gomis, "Gol sayısı vermek istemiyorum, önemli olan takımın başarısı. İlla ki gol sayısı verirsem, maçlarda bize pahalıya mal olabilir. Bunu biraz da rakiplere saygısızlık olarak görüyorum. Negredo 35 gol atacağını söylüyorsa ve bunu başarırsa onun için mutlu olurum. Benim asıl hedefim sene sonunda takımın başarılı olması. Gol atmak istiyorum ama öncelik takımın başarısıdır.Gol pozisyonuna girdiğimde daha müsait bir arkadaşım varsa, ona pas atarım" mesajını verdi.

"ETKİLİ OLDUĞUM YERLERDE TOPLA BULUŞAMIYORUM AMA:.."

Maçlarda istediği noktalarda topla buluşamadığı ve kendisine şu anda beklenen pasların gelmediği yönünde bir düşüncesi olup olmadığı sorulan tecrübeli forvet, "Bunun bir nedeni, şu anda Galatasaray yeniden yapılanıyor. Bunu anlamak gerekiyor. Bunun yanı sıra bazı takviyeler olacaktır. Transfer dönemi devam ediyor, daha kaliteli oyuncuların da takıma katılacağını düşünüyorum. Hocamızla iyi çalışıyoruz ve belli bir hedefe gitmeye çalışıyoruz. Etkili olduğum noktalarda topla buluşamıyorum gibi gözükebilir ama sadece böyle düşünmemek gerekiyor. Ben de hazır değilim. Biraz daha oynaya oynaya en iyi performansıma ulaşmalıyım ve ulaşacağım" dedi.

"BÜYÜK BASKININ NEDENİ SEVGİDEN GELİYOR"

Baskılı ortamları sevdiğini söyleyen Gomis, "Baskı burada da olacak, ben buna alışkın bir oyuncuyum. Baskılı ortamlarda, böyle takımlarda oynamaktan keyif alıyorum. Kulüp yapım aşamasında, daha iyi yerlere geleceğiz. Bu baskıyı takım olarak kaldırabileceğimi düşünüyorum. Türkiye'de büyük takımlar var ama, işler kötü gittiği zaman Galatasaray'da sorunlar büyüyebiliyor. Taraftarların beklentisinin farkındayım. Başarılı olduğum zaman daha iyi olacak. Büyük baskı var ama, bu da büyük sevgiden geliyor. Baskının taraftarıyım, bu tarz ortamları seviyorum. Fransa'da Süper Lig maçları naklen yayınlanacak, bu ilk kez olacak. Bu rekabetin ne kadar büyüdüğünü gösteriyor. Rakipler çok kaliteli kadrolar oluşturdu. Rekabet büyük olacak. Bütün dünyanın gözlerinin Türkiye'de olması bizim üzerimizdeki baskıyı da arttıracaktır. Ancak bu rekabetten en iyi şekilde çıkacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON OLURSANIZ, SAÇLARINI KESER MİSİN?" SORUSU GÜLDÜRDÜ

Şampiyon olursa saçlarını kesip kesmeyeceği sorulan 31 yaşındaki oyuncu, "Şampiyon olursak ve gol anlamında kariyer rekoru kırarsak, seninle bir yemek yiyelim, sonucuna göre saçları kesip kesmeyeceğimi düşünürüz" cevabı ile basın mensuplarını güldürdü.

"4 TAKIMDAN TEKLİF ALDIM, İKİSİ GALATASARAY'IN RAKİBİ"

Galatasaray'ı seçme süreci sorulan Gomis, "4 takımın bana teklifi vardı. Bunlardan bir tanesi Marsilya, diğeri Galatasaray ve Galatasaray'ın 2 rakibi bana teklif yaptı. Seçerken, Galatasaray yönetimin bana olan ilgisi, diğer takımların olan ilgisinden fazlaydı. Marsilya yönetimi ve diğer iki kulübün yönetimi bana bu denli ilgi duymamıştı. Galatasaray beni sürekli arıyordu ve beni ziyarete geliyordu. Bu yakın ilgi bu seçimi yapmamda yardımcı oldu. Galatasaray yönetimi İstanbul'u, şehri, burası ile ilgli her şeyi anlattı. Galatasaray buraya gelme konusunda beni ikna etti. İngiltere'de iyi sezon geçirmemiştim. Marsilya'da kulübü tekrar Avrupa'ya taşımak ve ağabey rolü üstlenmem istenmişti. Orada misyonumu tamamladım. Yeni hedefleri seven bir insanım ve Türkiye'de Galatasaray'ın da bunun için doğru ortam olduğuna inanıyorum" bilgisini paylaştı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Valbuena'nın arkadaşı olduğunu belirten Gomis, "Valbuena arkadaşım, konuşuyoruz. Fenerbahçe bizim rakibimiz, ona iyi şans dilemiyorum. Umarım biz şampiyon oluruz, Valbuena ikinci" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: haberinburada