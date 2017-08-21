GOMİS, FENERBAHÇELİ ÜNLÜNÜN MAYMUN LAFINI MAHKEMEYE TAŞIYOR
Galatasaray'da forma giyen Bafetimbi Gomis, sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan'ın attığı ırkçı mesajın ardından dava açmak için avukatlarını görevlendirdi.
Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, sergilediği müthiş performansla sarı kırmızılı taraftarların adeta yeni kahramanı olurken dün gece tatsız bir olay yaşandı.
Sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan attığı bir tweette Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçındaki performansını eleştirirken Galatasaraylı futbolcu Gomis'i kastederek ırkçı bir söylemde bulundu.
YÖNETİM DE GOMIS DE HAREKETE GEÇTİ
Atılan bu tweetin ardından Galatasaray taraftarı, yönetimi göreve çağırırken ilk hamle bugün geldi. Sarı kırmızılıların hukuk departmanı atılan tweet hakkında dava açılması için harekete geçti.
Öte yandan Bafetimbi Gomis'in avukatlarının da konuya ilgili olarak şikayette bulunacağı ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
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