32 yaşındaki forvet bir dönem formasını giydiği Lyon'da keyifli vakit geçirirken metroya da bindi. Gomis "Herkese mutlu yıllar diliyorum. Kendime de şampiyonluk yaşayacağım bir yıl diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli forvet, "Lyon metrosunda bir Fenerbahçe taraftarıyla karşılaştım. Onun takımına gol atmamam için benden söz aldı. İlk defa birinin yüzüne bakıp yalan söyledim. Beni izliyorsa burada ondan özür diliyorum çünkü yakalarsam Fenerbahçe'ye tabii ki gol atacağım" diye konuştu.

KRALLIK İKİNCİ HEDEF

Fotomaç'ın haberine göre; Bafetimbi Gomis, sezon sonunda şampiyonluğun gol krallığından çok daha değerli olduğunu belirtti. Yıldız golcü "Biz bir takımız. Atılan ve yenilen her golde payımız eşit. Gol krallığı mı? Evet bunu kazanmak isterim ama daha çok istediğim bir şey var o da şampiyonluk" ifadesini kullandı. 32 yaşındaki Gomis tek şampiyonluğunu Saint-Etienne forması giyerken 2003- 2004 sezonunda Fransa 2. Ligi'nde yaşadı. Tecrübeli forvet, 1. Lig seviyesinde ilk şampiyonluğunu Galatasaray ile yaşamayı hedefliyor.

Kaynak: haberinburada