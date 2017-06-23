

Yönetimin, 3.5 milyon Euro'dan 3 yıllığına el sıkıştığı Fransız yıldıza haber göndererek, bir an önce son kararını vermesini istediği belirtildi.



G.Saray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 13 Temmuz'da Östersunds ile oynayacağı maç kadrosunu 8 Temmuz'da bildirmek zorunda olduğu, bu nedenle de Gomis'in transferini bir an önce bitirmeyi hedeflediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı kulübün, Gomis'in kulübü Swansea City ile de her konuda anlaşmaya vardığı ve oyuncu için 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği gelen bilgiler arasında.







kaynak:sabah



