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gomis artık kararını ver

GOMİS ARTIK KARARINI VER

Sarı-Kırmızılılar, anlaşmaya çok yakın olduğu Bafetimbi Gomis'ten bir türlü son cevabı alamadı.

Tarih : 23 Haziran 2017, 09:51
Puan Ver : Gomis Artık Kararını Ver(6/10)6


 Yönetimin, 3.5 milyon Euro'dan 3 yıllığına el sıkıştığı Fransız yıldıza haber göndererek, bir an önce son kararını vermesini istediği belirtildi.



G.Saray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 13 Temmuz'da Östersunds ile oynayacağı maç kadrosunu 8 Temmuz'da bildirmek zorunda olduğu, bu nedenle de Gomis'in transferini bir an önce bitirmeyi hedeflediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı kulübün, Gomis'in kulübü Swansea City ile de her konuda anlaşmaya vardığı ve oyuncu için 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği gelen bilgiler arasında.



 



kaynak:sabah

 








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