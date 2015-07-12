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gomez'den dev adım

GOMEZ'DEN DEV ADIM

Fotomaç'ın haberine göre; Gomez, her ne kadar Fiorentina'da kalmak istediğini söylemiş olsa da Galatasaray'ın Huntelaar üzerinde yoğunlaşmasının ardından İtalyanlar, oyuncunun bonservis rakamını 7 milyon euro'ya çekti.

Tarih : 12 Temmuz 2015, 10:54
Puan Ver : Gomez'den Dev Adım(10/10)10


Fotomaç'ın haberine göre; Gomez, her ne kadar Fiorentina'da kalmak istediğini söylemiş olsa da Galatasaray'ın Huntelaar üzerinde yoğunlaşmasının ardından İtalyanlar, oyuncunun bonservis rakamını 7 milyon euro'ya çekti. Ayrıca 30 yaşındaki golcü de net 3.7 milyon euro yıllık ücrete 'evet' diyebileceğini bildirdi.



Bu gelişmenin ardından Mario Gomez'in menajeri Uli Ferber'in birkaç gün içinde Galatasaray'ın idarecileri ile İstanbul'da bir araya geleceği ifade edildi. Şimdi gözler kongreden yetki almayı başaran yönetime çevrilirken bu transferin önümüzdeki hafta sonuçlanma ihtimali yüksek.








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