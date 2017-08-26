GOMEZ, VİDEODA BEŞİKTAŞ'I SEVDİĞİNİ SÖYLEYİNCE TARAFTARLARLAR HEYECANLANDI
Beşiktaşlı taraftarların eski sevgilisi Mario Gomez, sosyal medyadaki bir videoda Beşiktaş'ı sevdiğini söyleyince, taraftarları heyecan bastı.
Beşiktaş'tan ayrılarak Almanya Bundesliga takımlarından Wolfsburg'a transfer olan Mario Gomez siyah-beyazlılara sürpriz bir mesaj yolladı.
BEŞİKTAŞLILARI HEYECANLANDIRDI
Taraftarların geri dönmesini istediği yıldız futbolcu çektiği videoda Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göndermede bulunurken Beşiktaş'ı da sevdiğini söyledi.
Siyah-beyazlı taraftarlar Gomez'in videosu sonrasında sosyal medya hesaplarından Alman oyuncunun ayrılışı ile ilgili üzüntülerini dile getirdi.
Kaynak: haberinburada
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