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Gomez, Videoda Beşiktaş'ı Sevdiğini Söyleyince Taraftarlarlar Heyecanlandı

GOMEZ, VİDEODA BEŞİKTAŞ'I SEVDİĞİNİ SÖYLEYİNCE TARAFTARLARLAR HEYECANLANDI

Beşiktaşlı taraftarların eski sevgilisi Mario Gomez, sosyal medyadaki bir videoda Beşiktaş'ı sevdiğini söyleyince, taraftarları heyecan bastı.

Tarih : 26 Ağustos 2017, 16:00
Puan Ver : Gomez, Videoda Beşiktaş'ı Sevdiğini Söyleyince Taraftarlarlar Heyecanlandı(7/10)3

Beşiktaş'tan ayrılarak Almanya Bundesliga takımlarından Wolfsburg'a transfer olan Mario Gomez siyah-beyazlılara sürpriz bir mesaj yolladı.

BEŞİKTAŞLILARI HEYECANLANDIRDI

Taraftarların geri dönmesini istediği yıldız futbolcu çektiği videoda Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göndermede bulunurken Beşiktaş'ı da sevdiğini söyledi.

Siyah-beyazlı taraftarlar Gomez'in videosu sonrasında sosyal medya hesaplarından Alman oyuncunun ayrılışı ile ilgili üzüntülerini dile getirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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