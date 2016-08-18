

Bundesliga takımlarından Wolfsburg'a transfer olan Mario Gomez, düzenlenen törenle basına tanıtıldı.







Beşiktaş'ın geçen sezon Fiorentina'dan kiraladığı Gomez, Wolfsburg'un resmi Twitter hesabından da canlı yayınlanan törende yaptığı konuşmada, bir takım oyuncusu olduğunu vurgulayarak "Wolfsburg büyük potansiyele sahip. Bundesliga'ya dönmeyi çok istiyordum. Hem ben hem de kulüp başarıya aç. Wolfsburg'u bu yüzden tercih ettim." ifadelerini kullandı.







33 numaralı formayla poz veren Gomez, Wolfsburg'daki koşulların harika olduğunu belirterek, Bundesliga'yı başka liglerde oynadığında da takip ettiğini ve artık bu deneyimi uzaktan yaşamamaya karar verdiğini söyledi.