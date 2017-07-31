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Gollerine alıştığımız Ronaldo, bu kez mahkemede savunma yaptı

GOLLERİNE ALIŞTIĞIMIZ RONALDO, BU KEZ MAHKEMEDE SAVUNMA YAPTI

Real Madrid'in Portekizli süper starı Cristiano Ronaldo, vergi kaçırma suçlaması kapsamında mahkemede hakim karşısında çıktı.

Tarih : 31 Temmuz 2017, 22:00
Puan Ver : Gollerine Alıştığımız Ronaldo, Bu Kez Mahkemede Savunma Yaptı(10/10)6

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Madrid Savcılığı'nın hakkında yaptığı vergi kaçırma suçlaması kapsamında mahkemede ifade verdi.

BASINA AÇIKLAMA YAPMADI

İspanya basınında yer alan haberlerde, Madrid'in Pozuelo de Alarcon ilçesindeki bir numaralı mahkeme hakimi tarafından Ronaldo'nun ifadesinin alındığı bildirildi. Daha önce hakkındaki suçlamaları reddeden Ronaldo'nun, yaklaşık 1,5 saat süren duruşmanın ardından kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklama yapmadan mahkemeden ayrıldığı belirtildi.

Portekizli futbolcu, 2011-2014 yıllarında imaj gelirleriyle bağlantılı olarak 14,75 milyon avroluk vergi kaçırmakla suçlanıyor. Yıldız futbolcunun, suçlamalara ilişkin bir basın açıklaması yapması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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