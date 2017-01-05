Göle Sürüklenen Teknesini Kurtarmak İsterken...
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göle sürüklenen teknesini kurtarmak isterken...

GÖLE SÜRÜKLENEN TEKNESİNİ KURTARMAK İSTERKEN...

Sakarya'da, Sapanca Gölü'ne sürüklenen teknesinin yanına kayıkla ulaşan Seyfi Köse, teknenin anahtarını unuttuğunu anlayınca yetkilileri arayarak yardım istedi.

Tarih : 05 Ocak 2017, 11:52
Puan Ver : Göle Sürüklenen Teknesini Kurtarmak İsterken...(9/10)9


Göle sürüklenen teknesini kurtarmak isterken mahsur kaldı



SAPANCA(Sakarya), (DHA) - SAKARYA'da, Sapanca Gölü'ne sürüklenen teknesinin yanına kayıkla ulaşan 54 yaşındaki Seyfi Köse, teknenin anahtarını unuttuğunu anlayınca yardım istedi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Seyfi Köse'yi bota alarak göl kenarındaki evine götürdü. Evden anahtarını aldıktan sonra tekrar teknenin yanına götürülen Seyfi Köse teknesini kıyıya çıkardı.



Sapanca'da Seyfi Köse, gölün kenarındaki bir sitenin önünde bağlı bulunan teknesinin rüzgarın etkisiyle halattan kurtularak açığa sürüklendiğini gördü. Seyfi Köse kayıkla göle açılarak sürüklenen teknesinin yanına ulaştı. Kayığı tekneye bağlayan Seyfi Köse, teknenin anahtarını yanına almadığını, rüzgar nedeniyle de geri dönemeyeceğini anlayınca yardım istedi. AFAD ekibi botla göle açılarak Seyfi Köse'yi tekneye aldı. Botla gölün kenarındaki sitenin bulunduğu yere götürülen Seyfi Köse evden teknenin anahtarını aldı. Yeniden teknenin bulunduğu yere götürülen Seyfi Köse, tekneyi çalıştırarak kıyıya getirdi.



 



kaynak:haberler








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