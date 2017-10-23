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Golden sonra kendinden geçen Süper Lig hocası, hakemi öptü

GOLDEN SONRA KENDİNDEN GEÇEN SÜPER LİG HOCASI, HAKEMİ ÖPTÜ

Kayserispor'un Rumen hocası Sumudica, Konyaspor maçında attıkları golden sonra kendinden geçti, saha kenarındaki 4. hakemi öptü.

Tarih : 23 Ekim 2017, 13:30
Puan Ver : Golden Sonra Kendinden Geçen Süper Lig Hocası, Hakemi Öptü(5/10)1

Süper Ligin 9. haftasında Kayseri'de oynanan Kayserispor-Konyaspor maçının ikinci yarısında bulduğu 2 gol ile 3 puanı alan sarı-kırmızılı takımda Rumen teknik direktör Marius Sumudica'nın hakemi öpmesi oldukça dikkat çekti.

GOL GELDİ, HOCA KENDİNDEN GEÇTİ

Müsabakanın 64. dakikasında Ryan Mendes'in önüne aldığı topu sürdükten sonra Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı'yı avlayıp takımının ikinci golünü atması, teknik direktör Marius Sumudica'yı adeta kendinden geçirdi. İki golle üstünlüğün sevinci ile önce takım oyuncularına sarılan ve Jean Armel Kana Biyik'i öpen Romen teknik direktör Marius Sumudica, hızını alamayarak hakem Ali Palabıyık'ın bu maçta yardımcılığını yapan Kıdemli Yardımcı Hakem Kemal Yılmaz'ı öptü.

9. MAÇTA 5. GALİBİYET

Namağlup Sumudica, Kayserispor ile çıktığı 9. Süper Lig maçında 5. galibiyetine imza atan Romen teknik direktör Marius Sumudica, Kadir Has Stadı'nda namağlup unvanını da korumanın keyfi içerisinde.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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