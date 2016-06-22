GOLDEN NOWİTZKİ'Yİ İSTİYOR
Geçtimiz günlerde Cleveland Cavaliers'a NBA şampiyonluğunu kaptıran Golden State Warriors, bir NBA ve Alman basketbolu efsanesi Dirk Nowitzki'yi kadrosuna katarak takıma takviye yapmak istiyor.
Geçtimiz günlerde Cleveland Cavaliers’a NBA şampiyonluğunu kaptıran Golden State Warriors, bir NBA ve Alman basketbolu efsanesi Dirk Nowitzki’yi kadrosuna katarak takıma takviye yapmak istiyor.
1 Temmuz itibarıyla serbest kalacak olan Nowitzki, daha önce Dallas Mavericks’te emekli olmak istediğini belirtmiş olsa da Warriors’ın teklifinin Alman oyuncu için iyi bir seçenek olabileceği düşünülüyor. Kariyerinde birçok başarısı olan Nowitzki, bir kez NBA şampiyonluğu, bir kez normal sezon MVP’liği, bir kez ise Dünya Basketbol Şampiyonası MVP’liği yaşamış ve 13 kez ise NBA All-Star kadrosuna seçilmişti.
Nowitzki NBA kariyerinde ise şu ana dek sadece Dallas Mavericks’in formasını giyip takımıyla birlikte 1340 maçta 22 sayı, 7.9 ribaund ortalamalarıyla mücadele etmişti.
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