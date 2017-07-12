Beşiktaş'ın transfer listesinde olan 31 yaşındaki Fransız forvet Andre Pierre Gignac, Siyah-Beyazlılara olumlu yanıt verdi. Kara Kartal, oyuncunun takımı Tigres'e 4 milyon Euro teklif edecek.

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Marcelo için Lyon ile 8.5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varan Siyah Beyazlılar, forvet transferi için temaslarını hızlandıracak.

İLK TEKLİF 4 MİLYON EURO

Marcelo'dan elde edeceği geliri forvet transferinde kullanacak olan yönetimin listesindeki ilk aday Andre Pierre Gignac. Meksika'nın Tigres takımında forma giyen Fransız oyuncu için görüşmeler bir süre önce başlamıştı. Tigres ile bonservis bedeli konusunda uzlaşmaya çalışan Beşiktaş, transferi 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında tamamlamaya çalışacak.

Gignac ile de temasa geçen futbol komitesi, 31 yaşındaki futbolcudan olumlu yanıt aldı. Beşiktaş'a transfer olmak istediğini yönetime aktaran Gignac, kulüplerin anlaşması halinde Siyah Beyazlılar'la 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

ABOUBAKAR'DAN DA VAZGEÇMEDİLER

Beşiktaş Vincent Aboubakar'dan da vazgeçmiş değil. Gignac trasnferinde problem çıkması durumunda Kamerunlu oyuncu için girişimler yeniden başlayacak. Aboubakar'ın bonservisinde hak sahibi olan Porto ve Lorient ile bir kez daha görüşmeyi planlayan yönetim, Marcelo'dan elde ettiği geliri bu transfer için kullanabilir.

Listedeki diğer isimler Fiorentina'dan Khouma Babacar ve Swansea City'de Fernando Llorente. Babacar ve Llorente'de de yönetimin gündeminde yer alıyor. Diğer adaylarda sorun çıkması halinde bu iki isim için girişimler başlayabilir.

(NTV SPOR)

Kaynak: haberinburada