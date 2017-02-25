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golcülerin derbisine hazır mısınız?

GOLCÜLERİN DERBİSİNE HAZIR MISINIZ?

Spor Toto Süper Lig'de derbi maçta Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Talisca ve Aboubakar, atılan 43 golün yarısına yakınını kaydetti.

Tarih : 25 Şubat 2017, 13:42
Puan Ver : Golcülerin Derbisine Hazır Mısınız?(6/10)5


Spor Toto Süper Lig'de derbi maçta Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Talisca ve Aboubakar, atılan 43 golün yarısına yakınını kaydetti. Cenk Tosun, 16 golle Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu durumunda bulunurken, Talisca 6, Aboubakar 4 gol attı. Galatasaray'da gollerin büyük bölümünü Yasin Öztekin, Eren Derdiyok, Podolski ve Bruma imza koydu. Yasin Öztekin 9 kez fileleri havalandırırken, Eren Derdiyok 8, Bruma 7, Podolski 4 kez gol sevinci yaşadı.



Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında 27 Şubat Pazartesi günü oynanacak derbi maçta gözler her iki takımın golcülerinin üzerinde olacak.



Ligin en skorer iki takımın mücadelesi öncesi golcü oyuncular da formlarıyla dikkati çekiyor.



Beşiktaş ligdeki 21 maçta 43 golle en fazla fileleri havalandıran takım olurken, Galatasaray ise 40 golle ikinci sırada bulunuyor.



 



kaynak:sabah








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