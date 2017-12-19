İhaleyi alan firma günübirlik piknik yapılabildiği Gölcük doğa parkı konaklamaya açmış olacak. Kazanan firma milli parka butik otel olarak hizmet verecek 19 odalı bir dağ köşkü ile 25 adet dağ evi (bungalov) yapacak. İhale kapsamında Gölcük'e 3.1 kilometrelik teleferik kuracak olan firma, 1.5 kilometre uzunluğunda da yamaç kızağı yapacak. Ayrıca halen bir otelin işlettiği gölün kenarındaki Göl Gazinosu da bir yıl içerisinde firmaya devredilecek. Firma, konaklama tesislerini 2040 yılına kadar, yani 22 yıl boyunca işletip para kazanacak.

16 AY İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK

İhale şartnamesine göre bungalovlar ve dağ köşkünün inşaatı 16 ay içerisinde tamamlanacak. Firma, inşaat tamamlandıktan sonra ilk 5 yıl boyunca belediyeye her ay 10 bin lira kira ve hasılattan yüzde 1 pay ödeyecek. 5 yıldan sonra geriye kalan 17 yıl boyunca ise aylık kira kalkacak, bunun yerine firma elde edeceği cironun yüzde 1'ini ödeyecek. Bu yüzde 1'lik pay ise 20 bin liradan az olmayacak. Kaynak: Sözcü

Kaynak: haberinburada