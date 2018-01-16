GOLCÜ ARAYAN BEŞİKTAŞ'A TORRES TEKLİFİ GELDİ: İSTER MİSİNİZ?
İspanyol ekibi Atletico Madrid, golcü arayan Beşiktaş'a Fernando Torres'i teklif etti.
Cyle Larin'i resmen kadrosuna katmak üzere Orlando City'ye karşı hukuk mücadelesi başlatan Beşiktaş Yönetimi, ikinci golcü transferi için girişimlerini sürdürüyor. Demba Ba'yı uzun süredir yedekte tutan siyah-beyazlılar, Atletico Madrid forması giyen Kevin Gameiro için nabız yokladı.
Fransız golcüyü satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak isteyen Kartal'a, İspanyolların Fernando Torres seçeneğini sunduğu ortaya çıktı. 20 Mart'ta 34 yaşına girecek olan Torres'e soğuk bakan Beşiktaş'ın, Gameiro için tüm şartları zorlayacağı aktarıldı. Atletico Madrid'in 2016'da 30 milyon euro bonservis ödeyerek Sevilla'dan kadrosuna kattığı 30 yaşındaki Gameiro'yu devre arasında elden çıkarmak istemediği ancak siyah-beyazlıların buna karşın çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
SLIMANI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Beşiktaş, Leicester City'de top koşturan İslam Slimani'yi de golcü listesinin ilk sıralarında tutuyor. Siyah-beyazlılar, Gameiro transferi gerçekleşmezse Cezayirli forvet için İngiliz kulübüne resmi kiralama teklifi yapacak. Golcü transferine odaklanan Kartal bir hafta içinde Teknik Direktör Şenol Güneş'in istediği oyuncuyu renklerine bağlamayı hedefliyor.
Kevin Gameiro bu sezon 17 resmi maçta 6 gol kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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