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GÖLBAŞI'NDA OTOMOBİL, TIR'A ÇARPTI: 5 ÖLÜ


GÖLBAŞI'NDA OTOMOBİL, TIR'A ÇARPTI: 5 ÖLÜ
Tarih : 28 Temmuz 2015, 09:42
Puan Ver : Gölbaşı'nda Otomobil, Tır'a Çarptı: 5 Ölü(8/10)9


 Ankara 'nın Gölbaşı İlçesinde önünde seyreden TIR'a çarpan otomobildeki biri kadın 5 kişi öldü. Kaza nedeniyle 2 saat ulaşıma kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.



Kaza saat 22.30 sıralarında Ankara- Konya Karayolu&nun Gölbaşı İlçesi Ayıboz mahallesinde meydana geldi. Ankara'dan Şereflikoçhisar'a giden İbrahim Koçak yönetimindeki 06 SED 46 plakalı otomobil, dikkatsizlik sonucu önünde seyreden Celal Y. yönetimindeki 42 JC plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrularak takla atan otomobil şarampole yuvarlandı.



 Kazada otomobil sürücüsü İbrahim Koçak ile araçta bulunan Ömer Köseoğlu, Koray Demirel, Gökhan Kara ve kimliği belirlenemeyen bir kadın yaşamını yitirdi. Kazadan yara almadan kurtulan TIR şoförü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.



Kaza nedeniyle karayolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanınca, uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.








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