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GÖLBAŞI'NDA CUNTA KATLİAMI: 42 POLİS ŞEHİT


GÖLBAŞI'NDA CUNTA KATLİAMI: 42 POLİS ŞEHİT
Tarih : 16 Temmuz 2016, 14:04
Puan Ver : Gölbaşı'nda Cunta Katliamı: 42 Polis Şehit(7/10)8


Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığınca, darbe girişimiyle ilgili soruşturma başlatıldığı, Gölbaşı'nda 42 kişinin hayatını kaybettiği, bölgede olayların kontrol altına alındığı bildirildi. Başsavcılıktan alınan bilgiye göre, askeri darbe girişimiyle ilgili Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Gölbaşı'nda bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı, Polis Akademisi ve TÜRKSAT'ta yaşanan olaylarda 42 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki olayların kontrol altına alındığı kaydedildi.








Etiketler: Gölbaşı  Nda  Cunta  Katliamı  42  Polis  Şehit    haber

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