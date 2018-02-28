GOL YEDİREN SU ŞİŞESİ SATIŞA ÇIKTI
Su içerken gol yiyen Duisburg kalecisi Flekken'in su şişesi, geliri engelli çocuklara gitmek üzere açık arttırmaya çıktı.
Bundesliga 2. Ligi'nde Duisburg'un Ingolstadt'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 18. dakikasında Duisburg'un kalecisi Mark Flekken su içerken topu ağlarında buldu.
Alman ekibi, Flekken'in su şişesini, geliri engelli çocuklara bağışlanmak üzere satışa çıkarttığını açıkladı.
AÇIK ARTTIRMA 4 MART'TA BİTECEK
İletişim bilgileri açıklanırken açık arttırmanın 4 Mart tarihinde biteceği duyuruldu.
5 Mart Pazartesi günü, en yüksek teklifi verenin sosyal medya hesaplarından açıklanacağı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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