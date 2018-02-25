GOL GELDİ, MEHMET TOPAL'IN KAFASI YARILDI
Beşiktaşlı taraftarlar, Fernandao'nun golü sonrası sevinç yaşayan Fenerbahçeli futbolculara yabancı madde attı. Bu cisimlerden biri, Mehmet Topal'ın yüzüne isabet etti.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın 8. dakikasında olan golün ardından saha içerisine yabancı maddeler atıldı.
MEHMET TOPAL'IN YÜZÜNE GELDİ
Fernandao'nun attığı golden sonra Fenerbahçe taraftarının bulunduğu korner direğine gol sevinci için giden oyunculara tribünlerden yabancı maddeler atıldı. Atılan bu yabancı maddelerden biri Mehmet Topal'a isabet etti.
SAĞLIK GÖREVLİLERİ SAHAYA GİRDİ
Yaşananlardan sonra sağlık görevlileri Mehmet Topal için sahaya girdi. Mehmet Topal'ın kafasına küçük bir bandaj yapıldı ve Topal oyuna devam etti.
Kaynak: haberinburada
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