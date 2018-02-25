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Gol Geldi, Mehmet Topal'ın Kafası Yarıldı
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Gol geldi, Mehmet Topal'ın kafası yarıldı

GOL GELDİ, MEHMET TOPAL'IN KAFASI YARILDI

Beşiktaşlı taraftarlar, Fernandao'nun golü sonrası sevinç yaşayan Fenerbahçeli futbolculara yabancı madde attı. Bu cisimlerden biri, Mehmet Topal'ın yüzüne isabet etti.

Tarih : 25 Şubat 2018, 22:50
Puan Ver : Gol Geldi, Mehmet Topal'ın Kafası Yarıldı(6/10)2

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın 8. dakikasında olan golün ardından saha içerisine yabancı maddeler atıldı.

MEHMET TOPAL'IN YÜZÜNE GELDİ

Fernandao'nun attığı golden sonra Fenerbahçe taraftarının bulunduğu korner direğine gol sevinci için giden oyunculara tribünlerden yabancı maddeler atıldı. Atılan bu yabancı maddelerden biri Mehmet Topal'a isabet etti.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ SAHAYA GİRDİ

Yaşananlardan sonra sağlık görevlileri Mehmet Topal için sahaya girdi. Mehmet Topal'ın kafasına küçük bir bandaj yapıldı ve Topal oyuna devam etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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