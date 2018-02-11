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Gol attıklarına pişman ettiler

GOL ATTIKLARINA PİŞMAN ETTİLER

İtalya Liginde Napoli, geriye düştüğü maçta Lazio'yu 4-1 mağlup etti.

Tarih : 11 Şubat 2018, 13:30
Puan Ver : Gol Attıklarına Pişman Ettiler(10/10)6

Serie A'da 24. hafta mücadelesinde Napoli ile Lazio karşı karşıya geldi.

Mücadelenin henüz 3. dakikasında Stefan de Vrij ile öne geçen Lazio, 43. dakikada Callejon'un golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.

FARK BİR ANDA 2'YE ÇIKTI

Napoli 56. dakikada Wallace'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Karşılaşmanın 56. dakikasında Piotr Zielinski farkı 2'ye çıkardı.

Son szöü 73. dakikada Dries Mertens söyledi ve Napoli, Lazio'yu 4-1 mağlup etmeyi başardı.

NAPOLI LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte Napoli 63 puanla liderliğini sürdürdü. Lazio 46 puanda kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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