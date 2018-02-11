GOL ATTIKLARINA PİŞMAN ETTİLER
İtalya Liginde Napoli, geriye düştüğü maçta Lazio'yu 4-1 mağlup etti.
Serie A'da 24. hafta mücadelesinde Napoli ile Lazio karşı karşıya geldi.
Mücadelenin henüz 3. dakikasında Stefan de Vrij ile öne geçen Lazio, 43. dakikada Callejon'un golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.
FARK BİR ANDA 2'YE ÇIKTI
Napoli 56. dakikada Wallace'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Karşılaşmanın 56. dakikasında Piotr Zielinski farkı 2'ye çıkardı.
Son szöü 73. dakikada Dries Mertens söyledi ve Napoli, Lazio'yu 4-1 mağlup etmeyi başardı.
NAPOLI LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Bu sonuçla birlikte Napoli 63 puanla liderliğini sürdürdü. Lazio 46 puanda kaldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar