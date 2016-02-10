

Başakşehir'de gökyüzünden düşen buz kütlesi, arabayı parçaladı. Yaşananlar güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.



İlginç olay, İkitelli'de bulunan bir sanayi sitesinde meydana geldi.



Bir oto tamirhanesi önünde park halindeki otomobilin üzerine, gökyüzünden buz kütlesi düştü. Duyulan gürültü üzerine olay yerine gelen site güvenlik görevlisi, gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Durum hemen iş yeri sahibine bildirildi. Olay yerine gelen iş yeri sahibi Sezai Özemir de gördükleri karşısında şaşkına döndü. Buz kütlesinin otomobilin bagaj kısmına büyük hasar verdiği görüldü.



Yaşanan olaya bir anlam veremediğini ve buzun nereden geldiğini anlayamadıklarını belirten Özdemir , "Bizi site yönetiminden aradılar aracınızın üzerine buz düştü diye bizde apar topar geldik. Geldiğimizde aracımızın üzerine buz düşmüş. Gördüğünüz gibi araç şuan pert durumda. Bu aracın bu hale gelmesi için 30 tonluk bir vincin basması gerekiyor ki araç bu hale gelsin. Çok güçlü bir şey olduğu kesin" dedi.



Yaşanan ilginç olay, sitenin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde gökyüzünden büyük bir buz kütlesi büyük bir hızla aracın arka bagaj kısmına düşüyor. Düşmenin şiddetinden araç olduğu yerde sarsılıyor. Ardından güvenlik görevlileri olay yerine geliyor.