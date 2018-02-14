GÖKYÜZÜNDE İSTANBULLULARA ÇİFTE SÜRPRİZ
İstanbul'da yağan yağmurun ardından havada oluşan çift gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı.
İstanbul'da yağan yağmurun ardından havada oluşan çift gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı. İstanbul'un manzarasıyla bütünleşen gökkuşağı görüntüsü kartpostallık görüntüler oluşturdu.
KARPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU
İstanbul'da yağan yağmurun ardından havada oluşan yan yana çift gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı. İstanbul'un eşsiz manzarasıyla bütünleşen renk cümbüşü kartpostallık görüntüler oluşturdu.
GÖRENLER CEP TELEFONUNA SARILDI
Yaklaşık 10 dakika boyunca görülen gökkuşağını gören vatandaşlar havada oluşan muhteşem manzarayı kaydetmek için cep telefonlarına sarıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Şehit Edilen Uzman Çavuşun Tabancası Öldürülen Pkk'lılardan Çıktı
- Zeytin Dalı HarekâTı'nda Sağlık Görevlilerine Takviye
- Jandarmanın Sevgililer Günü Klibi Sosyal Medyayı Salladı
- Instagram'dan Tanıştığı Liseli Kıza Tecavüz Etmişti! Cezası Belli Oldu
- Afrin'in Kuzeybatısındaki Stratejik Köy Terörden Temizlendi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kocası İstedi, O Yaptırdı! Estetik Ameliyatlara 5 Milyon Sterlin Harcadı, Kediye Benzedi
- Vampir Kadın Ayda 2 Litre Kan Emiyor
- Abd Ulusal Güvenlik Ajansı'nın Girişinde Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
- İran, Abd'ye Resti Çekti: Suriye'yi Terk Edin
- Putin İle Görüşmesi Hayali Çıkan Hollanda Dışişleri Bakanı İstifa Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar