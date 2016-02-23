GÖKTAŞI ELDE KALDI, KÖYLÜLERİN UMUDU SUYA DÜŞTÜ
Bingöl'ün Sarıçiçek köyüne 5 ay önce düşen meteor parçalarını bulan köylülerin zenginlik hayali suya düştü. Köydeki vatandaşların topladığı meteor parçalarını satmak için İstanbul'a götüren Metin Ergün, istedikleri fiyatın verilmemesi üzerine geri döndü.
Bingöl'ün Sarıçiçek köyüne geçen yıl 2 Eylül'de düşen ve değerli olduğu iddiaları üzerine toplanan meteor parçaları, vatandaşın elinde kaldı. Sarıçiçek köyüne düşen göktaşı parçalarını bulup satanların yüksek gelir elde ettiğine ilişkin haberler üzerine zenginlik hayali kuran bazı vatandaşlar, aylarca köyün kırsalında gece gündüz demeden yaptığı arama çalışmaları sonucunda çeşitli miktarlarda meteor parçası bulmayı başardı.
Ancak, buldukları meteor parçalarına ilk günlerde yurt dışından gelen taliplilere gramını 60 dolardan satan köylülerin kimileri ise daha yüksek fiyat umuduyla satışını yapmadı. Aradan geçen süre zarfında alıcılar azalırken, alıcı gibi davranan bazı kişiler de taşlardan numune aldıktan sonra ortadan kayboldu.
TAŞLARI ALIP KÖYÜNE DÖNDÜ
Bu gelişmeler üzerine Metin Ergün, köyde toplanan taşların bir kısmının satışını yapmak üzere İstanbul'a gitti. Ancak istedikleri fiyata alıcı bulamayan ve bazı kişilerin kendisini dolandırması üzerine Ergün, taşları alıp geri döndü. Ergün, AA muhabirine ilk başlarda buldukları taşların satışını yaparak iyi gelir elde ettiklerini söyledi.
Yakınları ve arkadaşlarına ait 2 kilo 500 gram taşı İstanbul'a götürdüğünü ve satamadan geri döndüğünü anlatan Ergün, "Meteor parçaları düştüğü ilk günlerde 642 gramlık taşa Ruslar 25 bin, ABD'liler 30 bin dolar verdi. Daha pahalı olduğunu düşündüğüm için inat edip satmadık. Şu anda taşlar elimizde
kaldı" ifadelerini kullandı.
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