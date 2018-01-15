Medipol Başakşehir'in Barcelona'dan kadrosuna kattığı Arda Turan'ın imza töreninde konuşan Başkan Göksel Gümüşdağ, İspanyol kulübüne kiralama bedeli olarak hiçbir ücret ödenmeyeceğini belirtti.

"ARDA TURAN'IN SATIŞINDAN PAY ALACAĞIZ"

Arda Turan transferi ile basında çıkan haberlere tepki gösteren Göksel Gümüşdağ, şunları söyledi:

"Yarım sezon 2 milyon euro + Bonus, önümüzdeki sezon için de 4 milyon Euro + Bonus olarak sözleşmesini imzalamıştır. Oyuncuyu satın alma opsiyonu ilk bizde olacak. Arda Turan'ın bonservisine yüzde 25 oranında bir başka deyişle ortak olduk. Önümüzdeki sezon Arda Turan satılırsa %20, bir sonraki sezon satılırsa %25'lik bir bedel ödeyecekler. Tabi her şeye rağmen biz burada Arda Turan ile uzun soluklu bir hikaye yazdık. Amacımız devamını da getirmek. Barcelona ile Başakşehir'in arasında özel bir anlaşma yapıldı. Şampiyon olursak, Barcelona'ya 300 bin Euro bedel ödeyeceğiz. Onun dışında da hiçbir bedel ödemeyeceğiz. Opsiyonumuz da anlaşma bittikten sonra 48 saat içinde geçerli olacak. Yani Barcelona'ya tek kuruş ödemeden 41 milyon Euro'luk Arda Turan'ın bonservisine ortak olduk."

Kaynak: haberinburada