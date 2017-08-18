Muğla'nın Gökova Körfezi saat 15.42'de meydana gelen depremle bir kez daha sarsıldı. AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 4.2 olarak kaydedildi.

CAN YA DA MAL KAYBI MEYDANA GELMEMESİ SEVİNDİRDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, bugün saat 15.42'de, Bodrum açıkları Gökova Körfezi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ölen ya da yaralanan kimsenin bulunmadığı depremin zarara da yol açmaması sevindirdi.

Kaynak: haberinburada