Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Uzay Havacılık Savunma Konseyi ve Kümelenmesi ile sektörde faaliyet gösteren veya üretim potansiyeli bulunan firmaları aynı çatı altında topladı. BTSO, Gökmen Projesi kapsamında yaptırılacak Türkiye'nin ilk uzay temalı merkezi Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi'nin (GUHEM) temelinı attı. TÜBİTAK desteği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle yaptırılacak merkez, 13 bin metrekare kapalı alana inşa edilecek. İçinde uzay ve havacılıkla ilgili eğitim amaçlı düzenek ve sergilerin yer alacağı GUHEM, 125 milyon liraya mal olacak. Projenin temel atma törenine Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve Bursa protokolü katıldı.

"4.SANAYİ DEVRİMİNE HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Programda konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Türkiye'nin 1'inci, 2'nci, 3'üncü sanayi devrimini kaçırdığını 4'üncü sanayi devrimini yakalama fırsatı olduğunu söyledi. Hazırlıklı olmamız gerektiğini söyleyen Işık "Bu merkezin kurulmasını gençlerimizde bilime teknolojiye uzay ve havacılığa merak uyandırması açısından önemli görüyorum. Belki 20 yıl sonra 'Türkiye'nin havacılıkta en iyi şehri hangisi' derseniz ben size Bursa derim" dedi.

"6A 2020'DE HAZIR"

Türksat 6A'yı 2020'de uzaya fırlatmayı hedeflediklerini belirten Işık, uydunun uzay ve haberleşme çalışmalarında kullanılacağını kaydetti. ABD'de uzay ve havacılık alanında çalışan insan sayısının 260 bin olduğunu söyleyen Işık Türkiye'de bu sayının binin altında olduğunu söyledi. Işık "Bu noktada özellikle bu tesisi son derece önemsiyoruz. Çağ uzay çağı. Uzay yolculukları başlıyor. Pek çok yeni çalışma var. Uzay çalışmalarının hukuku oluştu. Önümüzdeki süreçte dünyada insanların en fazla kafa yoracağı alanlardan bir tanesi" dedi.

GÖKMEN HEYECAN VERDİ

Bakan Işık, Gökmen projesini büyük bir heyecanla izlediğini söyledi. Işık "Bugün temel atmasını yapıyoruz. Bu tesis bittiğinde içerisindeki düzenekler yerleştirildiğinde çocuklarımız bu alana büyük bir ilgi duyacaklar. Gökmen projesi büyük bir kararlılıkla hayata geçecek" dedi.

- Yaklaşık 13 bin metrekarelik kapalı alana sahip merkezde uzay ve havacılıkla ilgili eğitim amaçlı düzenek ve sergiler yer alacak.

- Kısa adı GUHEM olan merkezin maliyeti ise 125 milyon TL bütçe ile hayata geçirilecek.

- GUHEM'in ilk ve orta öğretim düzeyindeki gençlerin uzay ve havacılık konusundaki farkındalığı da artıracak.

- 150'den fazla interaktif düzenek, havacılık öğrenme merkezi, uzay inovasyon merkezi ve dikey rüzgar tüneli gibi birbirinden farklı uygulamaların yer alacağı merkez Avrupa'da en iyi, dünyada ise ilk 5 havacılık ve uzay temalı merkezlerden birisi olma hedefiyle hayata geçiriliyor.

- GUHEM'in ilk katında havacılığın gelişimine ışık tutan düzenekler ve günümüzde kullanılan uçuş simülatörleri yer alacak. Uzay katı olarak adlandırılan ikinci katta ise atmosfer olayları, güneş sistemi, gezegenler ve galaksilere ilişkin bilgiler sunulacak. Bu katta yer alacak yer çekimsiz alan ile yer çekimsiz ortam tecrübe edebilecek.

Kaynak: haberinburada